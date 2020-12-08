Мы должны защищать здоровье граждан до начала массовой вакцинации - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В связи с вводимым ужесточенным режимом карантина общественность должна соблюдать определенные требования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что сегодня число инфицированных в Азербайджане превышает 4500 человек, что крайне серьезный показатель, являющийся сигналом тревоги. Хикмет Гаджиев отметил, что целью применения ужесточенного карантинного режима является защита здоровья граждан Азербайджана, снижение количества летальных исходов.

"Мы должны защищать здоровье граждан до начала массовой вакцинации", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)