На Баку приходится 52% случаев заражения COVİD-19 - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - На Баку приходится 52% случаев заражения COVİD-19.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала директор Департамента по профилактике и контролю болезней при TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, число выздоравливающих от коронавируса растет: " Но важнее количество активных больных. Сегодня их число превышает 59 тысяч человек. Это означает большую нагрузку на систему здравоохранения. Если в марте-апреле проводилось максимум 5000 тестов, то сегодня эта цифра превысила 20 тысяч".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)