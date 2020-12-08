Среди населения Азербайджана посредством соцсетей распространяются ложные рецепты - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Среди населения Азербайджана посредством Whatsapp и социальных сетей распространяются ложные рецепты, по которым, якобы, можно вылечить COVID-19.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, можно принимать витаминные добавки, антикоагулянты.

"Однако некоторым пациентам необходимо принимать антикоагулянты по рекомендации врача. Ни при каких обстоятельствах нельзя самостоятельно принимать дексаметазон, антибиотики или противовирусные препараты", - добавила Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)