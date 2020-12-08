До создания вакцины от COVID-19 мы будем вынуждены идти на ограничения - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - До тех пор, пока не будет создана вакцина от COVİD-19, мы будем вынуждены идти на ограничения.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, Азербайджан следит за всеми процессами по разработке вакцины: "Мы надеемся, что Азербайджан приобретет самые безопасные вакцины, которые и будут доставлены в страну".

Мовсумов напомнил, что в Великобритании и Турции уже началась вакцинация от коронавируса, добавив, что позднее будет предоставлена информация о порядке и очередности вакцинации в Азербайджане.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)