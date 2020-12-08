Бактрансагентство завершает работы на перекрестках столицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) завершает работы на перекрестках, которые проводились для обеспечения безопасности и удобства пешеходов и повышения мобильности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

К завершающим работам относятся организация пешеходных переходов одного уровня, регулируемых по всем направлениям на более чем 40 перекрестках, где разрешает дорожная инфраструктура, установка пешеходных секций на светофоры на более чем 80 регулируемых перекрестках.

Эти меры увеличивают безопасность на перекрестках, обеспечивают удобство для пешеходов, стимулирует использование пешеходных переходов, создают условия для повышения их доступности.

Эти меры будут поэтапно осуществляться на всех перекрестках.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)