На 362 гектарах земель лесного фонда Азербайджана посажено свыше 470 тыс. деревьев

БАКУ /Trend/ - С начала осеннего сезона посадки деревьев на 362 гектарах земель лесного фонда страны посажено более 470 тысяч деревьев, посеяны семена дуба, клена, бука и других лесных пород, передает во вторник Trend.

По словам представителя Службы развития лесного хозяйства Мехмана Сафарова, в целях увеличения площади лесных массивов и расширения территорий зеленых насаждений при участии представителей Службы, органов местного самоуправления и общественных организаций с соблюдением правил карантина были проведены посадочные и восстановительные работы на открытых и разреженных участках земель лесного фонда по всей стране, посажены деревья лесных пород, посеяны семена.

"Согласно плану осенней посадки деревьев, посадочные и восстановительные работы планируется провести на 500 гектарах земель лесного фонда, и почти 70 процентов плана уже выполнено. В то же время работы по восстановлению и озеленению ведутся на территориях освобожденных от оккупации Физули, Зангилана, Агдама и Губадлы", - сказал Сафаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)