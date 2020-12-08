АПБ Азербайджана объявило результаты мониторинга в сфере растениеводства

Общество 8 декабря 2020 23:06 (UTC+04:00)
АПБ Азербайджана объявило результаты мониторинга в сфере растениеводства

БАКУ /Trend/ - В целях сохранения фитосанитарной стабильности на территории республики, особенно в текущих условиях продолжения особого карантинного режима, введенного в связи с распространением пандемии COVID-19, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провело 566 мониторингов в субъектах хозяйств, занятых в сфере растениеводства.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в ходе мониторингов предприниматели, работающие в сфере производства и хранения растений и растительной продукции, были проинформированы об имеющихся вредителях, методах борьбы с ними, правилах безопасности при работе с пестицидами и надлежащем соблюдении правил применения пестицидов, также были даны рекомендации по оздоровительным мерам на производственных участках, где были выявлены несоответствия.

Взятые в субъектах предпринимательства 277 образцов были привлечены к исследованиям в соответствующих лабораториях Института пищевой безопасности. В девяти случаях на 177 производственных участках с помидорами и 164 участках с хурмой были выявлены карантинные вредители.

АПБ призывает предпринимателей, работающих в этой области, должным образом соблюдать правила, предусмотренные при производстве растений и растительных продуктов, чтобы обеспечить здоровье растений, а также проводить серьезные меры по оздоровлению на участках, где были выявлены несоответствия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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