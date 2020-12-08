БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть Лачинского района приступила к переписи местных жителей.

Об этом во вторник сообщили Trend в ИВ Лачинского района.

Согласно информации, ИВ в настоящее время определяет место и условия, в которых будут размещены жители Лачинского района.

"Совместно с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев уточняется число и место проживания жителей Лачинского района. Районное отделение полиции перенесено на освобожденную территорию Азербайджана, созданы посты", - сказали в ИВ.

Также было отмечено, что подготовлена специальная вывеска с названием Лачина, которая в ближайшие дни будет установлена у въезда в район, в Лачинском коридоре.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)