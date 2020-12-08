Сотрудники минтруда Азербайджана посетили семью участника Отечественной войны Эмина Сафарова

БАКУ /Trend/ - Семья участника Отечественной войны Эмина Низами оглу Сафарова, продолжающего проходить службу в армии, находится в центре внимания, и мы приложим все усилия по оказанию этой семье посильной помощи.

Как передает во вторник Trend, об этом сказали в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудники министерства встретились с членами семьи военнослужащего, проживающими в городе Сумгайыт, ознакомились с условиями их проживания.

"В соцсети распространилась фотография дочери военнослужащего - Айгюль, перенесшей операцию на сердце, и в связи с этим сотрудники министерства в первую очередь поинтересовались состоянием ее здоровья. Стало известно, что 12-летняя Айгюль действительно перенесла операцию на сердце, но это было восемь лет назад, и фотография относится к тому периоду. Поскольку у нее ограничены возможности здоровья, семья получает в качестве помощи ежемесячное пособие в 200 манатов. В семье есть еще один ребенок - 2-летний Адем. Также стало известно, что хотя Эмин Сафаров в настоящее время служит в армии, его должность оператора в компании, где он был обеспечен работой Центром занятости, сохранена, и ему выплачивается ежемесячная зарплата в 450 манатов. Супруга Эмина получает ежемесячное пособие в размере 130 манатов как инвалид II группы. В ближайшие дни семье будет оказана единовременная финансовая помощь. Условия жизни членов семьи участника войны Эмина Сафарова будут продолжать находиться в центре внимания", - сказали в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)