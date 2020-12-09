Китайская вакцина “Sinovac” от коронавируса показала 97-процентную эффективность (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с предварительной информацией по тестированию китайской вакцины "Sinovac" против коронавируса этот препарат показал 97-процентную эффективность.

Как передает в среду Trend, об этом сообщает индонезийская государственная фармацевтическая компания "Bio Farma".

"Наша группа, которая в течение одного месяца проводила клинические тесты, отметила, что вакцина "Sinovac" показала 97-процентную эффективность», - отмечает представитель компании Иван Сетиаван.

Компания ожидает, что местный регулятор до конца января разрешит использование вакцины в критических ситуациях.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что до конца года в стране может начаться массовая вакцинация от коронавируса. По его словам, в этом вопросе приоритетом является безопасность вакцины. В первую очередь будут вакцинированы медработники, сотрудники полиции и военные. На первом этапе Индонезия будет пользоваться вакцинами китайских компаний "Sinovac" и "Sinopharm". 15 млн из 18 млн доз вакцин, которые будут доставлены в страну, будут произведены местной фармацевтической компанией "Bio Farma". В целом Индонезия подписала контракт о приобретении 20 млн доз вакцины. Среди компаний, подписавших контракт, есть и американская "Novavax".

Отметим, что по последней информации сайта Worldometer, которая ведет статистику коронавируса, до настоящего времени в Индонезии зафиксированы 586 842 случая заражений, умерли от коронавируса 18 тыс. человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)