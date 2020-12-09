TƏBİB обратился к населению Азербайджана

БАКУ /Trend/ - TƏBİB обратился к населению в связи с предотвращением распространения вируса COVİD-19, сообщает в среду Trend.

В обращении говорится, что первое, что может сделать каждый в борьбе с распространением вируса, это начать защищать от него себя и свое окружение.

"Это наипервейшая и лучшая мера, которая в результате поможет защитить все общество. Оставаться дома и не выходить без надобности на улицу, способствуя тем самым снижению темпов распространения вируса COVİD-19, будет самой большой моральной поддержкой государству и нашим врачам", - говорится в сообщении.

Напомним, что по статистике на 8 декабря 2020 года в Азербайджане выявлены 4 387 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 3 133 человека, скончались 38 человек.

В целом до сих пор в Азербайджане выявлены 154 152 случая заражения коронавирусом, из них 93 411 человек вылечились, 1 713 - скончались, число активных больных – 59 028.

Отметим, что в Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 часов 31 января 2021 года.

С 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года по всей стране вводится ужесточенный карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)