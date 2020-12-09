Турция заказала эффективную китайскую вакцину “Sinovac” от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Для защиты от коронавируса и устранения рисков, связанных с этой инфекцией, правительство Турции осуществляет многостороннюю работу в сфере вакцинации. Наряду с местным производством, на повестке и приобретение зарубежных вакцин, сообщает в среду Trend.

В рамках этой работы Турцией заказана китайская вакцина "Sinovac".