Турция заказала 50 млн доз эффективной китайской вакцины “Sinovac” от COVID-19 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Правительство Турции осуществляет многостороннюю деятельность для защиты населения от коронавируса и устранения рисков, связанных с этой инфекцией. Наряду с местным производством, на повестке и вопрос приобретения зарубежных вакцин, сообщает в среду Trend.

Как отмечается, в рамках этой деятельности Турцией заказана китайская вакцина "Sinovac".

Данная вакцина успешно прошла клиническое тестирование в ряде стран. Так, в Индонезии успешно завершился третий этап клинического тестирования вакцины "Sinovac". По данным индонезийской государственной фармацевтической структуры "Bio Farma", вакцина показала 97-процентную эффективность в борьбе с COVID-19. Вакциной "Sinovac" в стране были привиты 1600 человек.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, Турция заказала 50 млн доз вакцины. Вакцинация началась в декабре, и первыми вакцинируются медработники.

Отметим, что среди первых стран, заказавших китайскую вакцину "Sinovac", также Бразилия, Чили и Бангладеш.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)