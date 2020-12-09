Нарушители карантина будут привлекаться к административной и уголовной ответственности - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Нарушители карантина будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"Для предотвращения распространения коронавируса в стране осуществляются широкомасштабные комплексные политические, экономические и социальные меры, в том числе действует особый карантинный режим. Однако, к сожалению, встречаются случаи нарушения особого карантинного режима. Учитывая важность вопроса, Генпрокуратура Азербайджана предупреждает, что будет обеспечено привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, нарушающих требования карантинного режима", - говорится в сообщении.

Отметим, что пресс-службой Генпрокуратуры подготовлен соответствующий просветительский видеоролик.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)