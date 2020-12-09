В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Среди героических сынов, участвующих в боях за территориальную целостность Азербайджана, были и работники культуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство культуры.

С первых дней войны работающие в культурных учреждениях добровольно записались в ряды армии, и 65 из них участвовали в Отечественной войне.

"Вот шестеро из них, проявивших мужество в различных боевых зонах: преподаватель детской музыкальной школы № 3 Физулинского района Тогрул Руфат оглу Гаджиев; преподаватель школы детского творчества им. Рашида Бейбутова города Гобустан Рауф Ильяс оглу Алиев; экскурсовод Мавзолея Низами в Гяндже Хикмет Лятиф оглу Мамедов; преподаватель детской музыкальной школы города Гёкчай Алим Сахраб оглу Ибрагимов; преподаватель детской музыкальной школы села Махмудлу Джабраильского района Замин Вахид оглу Рагимов и руководитель курса Культурного центра города Лянкяран Турал Ровшан оглу Гумматов.

Среди шехидов Отечественной войны есть и близкие родственники 161 лица, работающего в сфере культуры. Шестеро работников культуры были ранены в боях и вернулись как участники Карабахской войны".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)