В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО)

Общество 9 декабря 2020 23:58 (UTC+04:00)
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Среди героических сынов, участвующих в боях за территориальную целостность Азербайджана, были и работники культуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство культуры.

С первых дней войны работающие в культурных учреждениях добровольно записались в ряды армии, и 65 из них участвовали в Отечественной войне.

"Вот шестеро из них, проявивших мужество в различных боевых зонах: преподаватель детской музыкальной школы № 3 Физулинского района Тогрул Руфат оглу Гаджиев; преподаватель школы детского творчества им. Рашида Бейбутова города Гобустан Рауф Ильяс оглу Алиев; экскурсовод Мавзолея Низами в Гяндже Хикмет Лятиф оглу Мамедов; преподаватель детской музыкальной школы города Гёкчай Алим Сахраб оглу Ибрагимов; преподаватель детской музыкальной школы села Махмудлу Джабраильского района Замин Вахид оглу Рагимов и руководитель курса Культурного центра города Лянкяран Турал Ровшан оглу Гумматов.

Среди шехидов Отечественной войны есть и близкие родственники 161 лица, работающего в сфере культуры. Шестеро работников культуры были ранены в боях и вернулись как участники Карабахской войны".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Image
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Image
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Image
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Image
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Image
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Image
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Image
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как азербайджанская певица стала дочерью последнего Карабахского хана (ФОТО/ВИДЕО)
Как азербайджанская певица стала дочерью последнего Карабахского хана (ФОТО/ВИДЕО)
Победа! - Алим Гасымов, Jah Khalib, Натиг Ширинов и Хайям Нисанов о любви к Азербайджану (ВИДЕО)
Победа! - Алим Гасымов, Jah Khalib, Натиг Ширинов и Хайям Нисанов о любви к Азербайджану (ВИДЕО)
Познаем наше христианское наследие - Трехсвятительская церковь в Шеки (ВИДЕО)
Познаем наше христианское наследие - Трехсвятительская церковь в Шеки (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Боевой дух азербайджанской армии говорит о единстве Лидера страны и народа – эксперт Нагорно-карабахский конфликт 00:20
Со сцены Большого театра России - на войну в Карабах… - беседа с добровольцем Атяшем Гараевым (ФОТО/ВИДЕО) Социум 00:18
Максим Шевченко прилетел на Парад Победы в Баку Социум 00:02
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО) Общество 9 декабря 23:58
Хуан Карлос I заплатил в Испании €678 тыс. налоговой задолженности Финансы 9 декабря 23:24
Более 546 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 9 декабря 23:05
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Ирана Политика 9 декабря 22:44
Отели использовались для размещения в рамках деловых поездок и в карантинных целях - ассоциация Азербайджана Туризм 9 декабря 22:36
Президенту пишут: Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле боя, но и в информационной войне Политика 9 декабря 22:20
Азербайджанская кредитная организация планирует завершить 2020 год с прибылью Финансы 9 декабря 22:09
Азербайджанские ученые разработали проекты для обеспечения безопасного движения поездов Экономика 9 декабря 21:56
Наскальные рисунки Кельбаджара, которым пять тысяч лет, должны быть представлены миру - азербайджанский ученый Общество 9 декабря 21:23
Стратегия нейтралитета Туркменистана: Действующая концепция диалога во имя мира и безопасности Туркменистан 9 декабря 21:04
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузии в третьем квартале 2020 года снизился Экономика 9 декабря 20:58
Азербайджанская армия примет участие в параде как армия, обеспечившая территориальную целостность страны - эксперт Политика 9 декабря 20:57
Глава МИД Азербайджана встретился с иранским коллегой (ФОТО) Политика 9 декабря 20:45
Состоялся совместный ужин Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 декабря 20:26
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вписал свое имя в славную летопись страны - Национальный герой Азербайджана Ибад Гусейнов Общество 9 декабря 20:23
В Фонд "YAŞAT" в течение дня поступили средства в размере 1,5 млн манатов Общество 9 декабря 20:01
Рост числа случаев заражения COVID-19 требовал ужесточения карантинного режима - специалист Общество 9 декабря 19:58
Тургут Халилбейли – первый врач, погибший за освобождение Карабаха (ФОТО) Общество 9 декабря 19:35
Министерство обороны Азербайджана перечислило средства в Фонд "YAŞAT" Общество 9 декабря 19:35
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана - спикер парламента Ирана Политика 9 декабря 19:07
ВОЗ изучает потребности в области здравоохранения на пострадавших от конфликта территориях Азербайджана Общество 9 декабря 19:01
Братья-шехиды Эльгюн и Алтай вписали свои имена в новейшую историю Азербайджана (ФОТО) Общество 9 декабря 18:51
Названа дата начала онлайн-интервью в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане Общество 9 декабря 18:38
Мечтаю восстановить на прежнем месте Чайный дом в Агдаме - архитектор Наиг Самедов (ФОТО) Общество 9 декабря 18:31
USAID снижает транспортные и логистические барьеры для узбекских экспортеров Транспорт 9 декабря 18:18
Состоялась встреча между главой МИД Азербайджана и Президентом Ирана (ФОТО) Политика 9 декабря 18:17
Сотрудники СГБ Азербайджана перечислили средства в Фонд “YAŞAT” Общество 9 декабря 18:09
Туркменистан намерен продолжать оказывать гуманитарное содействие странам всего мира Туркменистан 9 декабря 18:08
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден орденами и медалями Политика 9 декабря 18:04
Президент Ильхам Алиев присвоил ряду военнослужащих звание "Герой Отечественной войны" Политика 9 декабря 18:02
Ряду военнослужащих ВС Азербайджана присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" - Распоряжение Политика 9 декабря 18:00
В Азербайджане разработаны добавки для транспортировки высокопарафинистой нефти на большие расстояния Энергетика 9 декабря 17:56
Деятельность Фонда "YAŞAT" покажет единство азербайджанцев всего мира – член Попечительского совета, рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев Социум 9 декабря 17:54
Назначен спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Политика 9 декабря 17:52
Иран приветствует освобождение оккупированных территорий Азербайджана - секретарь Совбеза Ирана Политика 9 декабря 17:41
Агдам теперь знают как "город-призрак" - госсекретарь МИД Италии (ФОТО) Политика 9 декабря 17:40
Немецкий телеканал ZDF показал сюжет из освобожденных от оккупации Агдама и Физули (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 9 декабря 17:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан Политика 9 декабря 17:29
Начинается укладка асфальта на дороге в Суговушан и Талыш (Эксклюзив) Общество 9 декабря 17:28
В Минтруда создана Рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны Общество 9 декабря 17:18
Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции Тендеры 9 декабря 17:15
Руководитель цифрового торгового хаба Азербайджана о новых возможностях системы ИКТ 9 декабря 17:14
Румыния значительно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 9 декабря 17:11
Политическая позиция Италии основана на резолюциях ООН – госсекретарь МИД Италии Политика 9 декабря 17:06
Минтранспорта Азербайджана проводит конкурс среди местных журналистов ИКТ 9 декабря 17:01
Как азербайджанская певица стала дочерью последнего Карабахского хана (ФОТО/ВИДЕО) Культура 9 декабря 17:00
Президент Ильхам Алиев: Если какая-либо страна хочет признать Нагорный Карабах, то пусть они предпримут определенные шаги внутри своей страны Политика 9 декабря 16:59
В Карагандинской области Казахстана продолжается строительство фабрики по переработке руд Бизнес 9 декабря 16:57
Экс-глава ИВ Джалилабадского района заключен под стражу сроком на 4 месяца Политика 9 декабря 16:56
Президент Ильхам Алиев: Первые договора по реконструкции на освобожденных территориях были подписаны с турецкими компаниями Политика 9 декабря 16:54
Оглашен порядок сбора и использования средств Фонда помощи армии Азербайджана Политика 9 декабря 16:49
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных от оккупации территориях мы будет работать с компаниями из дружественных нам стран Политика 9 декабря 16:48
Президент Ильхам Алиев: В скором времени мы завершим последнюю часть Южного газового коридора Политика 9 декабря 16:45
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в ноябре Бизнес 9 декабря 16:34
Парламентский комитет утвердил кандидата на должность председателя Счетной палаты Азербайджана Политика 9 декабря 16:33
Началось изучение вопроса запрета ввоза в Россию томатов и яблок из Азербайджана - Агентство продовольственной безопасности Бизнес 9 декабря 16:30
Грузинская E-Space нацелена на внедрение нового поколения интеллектуальных технологий и инноваций Энергетика 9 декабря 16:27
Инновационный центр Азербайджана купит электрооборудование Экономика 9 декабря 16:22
Шехид - прапорщик ВВ МВД Азербайджана Маис Самедов (ФОТО) Общество 9 декабря 16:18
Представители ООО «Газахский цементный завод» навестили ветеранов войны (ФОТО) Общество 9 декабря 16:17
Забит Самедов в образе Гянджа бека в самом популярном турецком сериале "Kuruluş Osman" (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 9 декабря 16:14
Фонд "YAŞAT" - прекрасная инициатива, служащая единству и солидарности нашего народа - председатель комитета Милли Меджлиса Общество 9 декабря 16:08
Названы реки и озера Азербайджана с нарушенным экобалансом Общество 9 декабря 15:57
Аэропорт в Узбекистане закупит автозапчасти для аэродромных машин Тендеры 9 декабря 15:46
Завершена реконструкция еще одной автомобильной дороги Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Транспорт 9 декабря 15:43
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой» (ФОТО) Общество 9 декабря 15:42
Грузия увеличила импорт смазочных материалов в месячном исчислении Энергетика 9 декабря 15:41
Развитие сотрудничества между отдельными предприятиями и деловыми организациями Туркменистана и Латвии является приоритетной задачей – МИД Латвии Бизнес 9 декабря 15:36
Это непередаваемые чувства - быть одним из первых азербайджанских исполнителей, чей голос прозвучал в Шуше по прошествии 28 лет оккупации… - Джахангир Гурбанов (ВИДЕО) Социум 9 декабря 15:31
Азербайджанский аналитик о сферах, наиболее подверженных хакерским атакам ИКТ 9 декабря 15:29
Названа стоимость работ, выполненных с начала года трестом госконцерна «Туркменнебит» Энергетика 9 декабря 15:29
Между главами МИД Ирана и Азербайджана состоялась встреча (ФОТО) Политика 9 декабря 15:28
В Азербайджане посредством е-платформы предпринимателям предоставлены кредиты на 145 млн манатов Финансы 9 декабря 15:23
В Туркменистане вводят ограничения на празднования из-за коронавируса Туркменистан 9 декабря 15:21
Обнародованы некоторые нововведения минэнерго Азербайджана в развитии сектора ВИЭ Энергетика 9 декабря 15:19
Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - президент Ирана Хасан Рухани Политика 9 декабря 15:12
Импорт авиационного топлива в Грузию снизился Энергетика 9 декабря 15:07
WTL отмечает возможность Туркменистана получить финансовые выгоды от экспорта попутного нефтяного газа Энергетика 9 декабря 15:05
Электронная коммерция Азербайджана вызывает интерес у иностранных граждан ИКТ 9 декабря 15:01
Азербайджано-иранская граница является границей дружбы - глава МИД Азербайджана Политика 9 декабря 14:56
Иран радуется освобождению оккупированных территорий Азербайджана - Хасан Роухани Политика 9 декабря 14:54
В ноябре в Азербайджане были отклонены 103 заявки на признание дипломов иностранных вузов Общество 9 декабря 14:51
Минтранспорта Азербайджана продлит координацию с рабочей группой ГУАМ еще на год Транспорт 9 декабря 14:51
В Азербайджане выявлено 4403 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 2911 человек Общество 9 декабря 14:45
Привлечение итальянских компаний к восстановительным работам в Карабахе внесет вклад в развитие сотрудничества двух стран Политика 9 декабря 14:41
Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению Политика 9 декабря 14:39
БТК повышает конкурентоспособность Грузии в транспортном коридоре Транспорт 9 декабря 14:37
В Азербайджане разработан электронный банк информации по проектам поддержки развития СМИ Общество 9 декабря 14:33
Российские стройматериалы могут стать драйвером роста экспорта неэнергетических товаров в Азербайджан Строительство 9 декабря 14:30
В Кельбаджаре организован райотдел полиции (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 9 декабря 14:28
Инвестиции в освобождённые от оккупации земли придадут импульс экономическому росту Азербайджана - глава ЦБА Финансы 9 декабря 14:25
Сотрудники ASCO в 3 квартале 2020 года отработали более 3 млн часов Бизнес 9 декабря 14:22
Центробанк Азербайджана способствует введению однозначных процентных ставок в банках Финансы 9 декабря 14:19
Латвия видит потенциал для сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах Бизнес 9 декабря 14:17
Госкомитет Азербайджана заключил контракт на приобретение единой системы информационного обеспечения Строительство 9 декабря 14:13
Баку-Тбилиси-Карс запущена в двустороннем режиме Транспорт 9 декабря 14:09
Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 9 декабря 14:09
Все новости