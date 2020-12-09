В Азербайджане выявлено 4403 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 2911 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 4403 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 2911, скончались 42 человека, сообщили в среду Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены 158 555 случаев заражения коронавирусом, из них 96 330 человек вылечились, 1 755 - скончались, число активных больных – 60 470.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 19 066, а в целом - 1 884 578 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)