Азербайджанская школьница исполнила музыкальное поздравление в честь и в память о героях Второй Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 9-летняя азербайджанская школьница Айшан Умудова исполнила музыкальное поздравление в честь и в память о героях Второй Карабахской войны.

Накануне Парада победы дочь прославленного тренера полковник-лейтенанта Государственной пограничной службы, вице-президента Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудова спела известную патриотическую песню Cənab Leytenant.

«Азербайджан – страна-победитель! Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия добилась исторической победы, - написал к этому видео в соцсети Фирдовси Умудов. – Такова реальность по итогам 44-дневной Отечественной войны. Проведенные за эти дни военные операции навсегда войдут в историю нашего государства и останутся в памяти каждого азербайджанца.

Конечно, важную роль в победе сыграли решимость и воля азербайджанского народа, экономическая мощь, строительство современной армии и союз народа и руководства страны.

Славный флаг Азербайджана вечно будет развеваться на освобожденных от оккупации территориях!

Поздравляю всех тех, кто награжден главой государства за проявленную отвагу! Пусть наши шехиды покоятся с миром, а ветеранам войны желаю здоровья! Да хранит Аллах нашу армию! Да здравствует Азербайджан!

Моя дочь Айшан в честь и в память о наших героях спела песню Cənab Leytenant…

Карабах – это Азербайджан!».

Напомним, что в октябре старшая дочь Фирдовси Умудова Фидан выступила с видеообращением к мировой общественности. 14-летняя девочка на английском языке призывала мир не молчать, глядя на то, как Армения наносила ракетные удары по азербайджанским городам, расположенным вне зоны военных действий, в результате чего гибли мирные люди.