В Азербайджане выявлено 4219 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 3562 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 219 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 3 562, скончались 38 человек, сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены 162 774 случая заражения коронавирусом, из них 99 892 человека вылечились, 1 793 - скончались, число активных больных – 61 089.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 18 006, а в целом - 1 902 584 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)