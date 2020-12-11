Спикер парламента Азербайджана призвала депутатов присоединиться к инициативе Фонда “YAŞAT”

БАКУ /Trend/ - Создание Фонда "YAŞAT" в связи с оказанием поддержки, помимо государственной помощи, семьям шехидов и инвалидам войны в Азербайджане имеет важное значение.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что создание этого Фонда является одним из показателей единства народа: "Приглашаю депутатов Милли Меджлиса, сотрудников Аппарата и Управления делами присоединиться к этой благородной инициативе".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)