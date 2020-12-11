В Азербайджане активизирована система смс-разрешений (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане активизирована «Система получения и мониторинга смс-разрешений», сообщает в пятницу Trend.

Постановлением Кабмина с 00:00 часов 14 декабря 2020 года по 00:00 часов 18 января 2021 года будет ужесточен действующий карантинный режим.

За этот период в Баку, Сумгайыте Мингячевире, Ширване и на территории Абшеронского района, а также в Лянкяранском, Масаллинском, Джалилабадском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Хачмазском, Евлахском, Бардинском, Билясуварском и Исмаиллинском райцентрах (исключая села и поселки) вводится ограничение на передвижение граждан.

В течение указанного периода будет работать «Система получения разрешений и мониторинга».

В соответствии с постановлением Кабмина Азербайджана от 8 декабря 2020 года передвижение лиц, работающих в организациях, чья деятельность разрешена, будет осуществляться на основании удостоверения, а также после внесения работодателем данных о них в портал «icaze.e-gov.az».