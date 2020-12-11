Завтра в Баку возможен моросящий дождь

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидается моросящий дождь, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 2-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В некоторых восточных районах страны ожидаются осадки. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Ночью - 1-4, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова)