В Азербайджане активизирована система SMS-разрешений (версия 2)

(первая версия в 11:45)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане активизирована «Система получения и мониторинга смс-разрешений», сообщает в пятницу Trend.

Постановлением Кабмина с 00:00 часов 14 декабря 2020 года по 00:00 часов 18 января 2021 года будет ужесточен действующий карантинный режим.

За этот период в Баку, Сумгайыте Мингячевире, Ширване и на территории Абшеронского района, а также в Лянкяранском, Масаллинском, Джалилабадском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Хачмазском, Евлахском, Бардинском, Билясуварском и Исмаиллинском райцентрах (исключая села и поселки) вводится ограничение на передвижение граждан.

В течение указанного периода будет работать «Система получения разрешений и мониторинга».

В соответствии с постановлением Кабмина Азербайджана от 8 декабря 2020 года передвижение лиц, работающих в организациях, чья деятельность разрешена, будет осуществляться на основании удостоверения, а также после внесения работодателем данных о них в портал «icaze.e-gov.az».

Для получения разрешения на портале руководящие лица структуры и организаций могут внести на портал информацию об определенных сотрудниках.

Более подробная информация об использовании системы в видеоинструкции:

https://youtu.be/RCVtH5YyEIg

Граждане должны будут отправить SMS-сообщение на номер 8103 для получения разрешения на выход из дома (SMS-сообщения бесплатные). В тексте SMS-сообщений должны быть указаны один из двух следующих индексов и информация, удостоверяющая личность:

Цифра 1- в связи с неотложными медицинскими потребностями или получением лечения по графику. Разрешение выдается на 3 часа;

Цифра 2 – в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, медикаментов, использование государственных услуг, банковских, почтовых и других услуг, предоставляемых в сферах, деятельность которых разрешена, а также покидать место жительства с целью времяпровождения на открытом воздухе (разрешение выдается один раз в день на 3 часа).

При возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья не требуется отправка SMS-сообщения для выхода из дома.

Для того, чтобы покинуть место жительства и место нахождения в связи с участием в похоронах близкого родственника, каждый человек должен получить разрешение по номеру «102» Управления дежурными частями МВД Азербайджана.

Также лица при вызове в суд или правоохранительные органы покидают место жительства и место нахождения без отправки SMS-сообщения. В этом случае они должны по требованию сотрудников полиции представить документ о вызове в суд или правоохранительный орган.

В связи с трудностями, связанными с правилами использования системы SMS - разрешений и отправкой SMS, можно обратиться на «9108» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (служба ASAN).

За нарушение установленных настоящим постановлением правил применения ограничений на передвижение физические, юридические и должностные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным Кодексом Азербайджана.

Для более подробной информации по использованию системы ниже предоставляется видеоинструкция https://youtu.be/jfOcH50SiuI

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)