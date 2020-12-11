В Азербайджане будет создана "горячая линия" для помощи детям (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14.11)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается создать общереспубликанскую "горячую линию" для детей.

Об этом в пятницу сказал Trend помощник председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Фарид Адилов.

По его словам, в рамках утвержденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 ноября 2020 года "Плана деятельности по реализации Cтратегии относительно детей на 2020-2025 годы" предусматривается совершенствование имеющегося механизма интеграции выпускников государственных детских учреждений в общество, обеспечение несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья социальными и другими услугами, а также их интеграцию в общество. Наряду с этим, планируется создание общереспубликанской "горячей линии" для детей, проведение информационно-просветительских мероприятий о негативных последствиях всех форм насилия в отношении детей, а также принятие мер по недопущению таких случаев. В связи с этим будет реорганизована работа по координации между соответствующими структурами.

"Параллельно предусматривается усилить меры по оказанию социальной и психологической помощи детям из семей, пострадавших в результате армянской агрессии, а также проделать работу по реабилитации и реинтеграции в общество детей-граждан Азербайджана, ставших жертвами конфликтов в зарубежных странах, после их возвращения на родину", - сказал Адилов.

Другим важным направлением будет повышение доступа детей из семей, относящихся к уязвимому слою населения, к социальным услугам, добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)