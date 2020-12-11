МЧС Азербайджана приостановило работу рынка стройматериалов в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/- Госслужба противопожарного контроля МЧС во время внеплановой проверки на рынке стройматериалов в Наримановском районе города Баку выявила многочисленные недостатки в сфере противопожарной безопасности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

Было установлено, что выявленные недостатки представляют непосредственную угрозу для человеческой жизни и здоровья, окружающей среде и интересам государственной собственности.