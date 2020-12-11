Юная художница подарила свою картину Yelo Bank (ФОТО)

Ограничения не преграда для настоящего таланта. Именно так можно охарактеризовать нашу молодую художницу Кенуль. Может она и не слышит звуки окружающего мира и не может нам ответить словами, но передает всю красоту своих эмоций через картины. Несмотря на юный возраст, ее работы участвуют в конкурсах и выставках. Два года назад она подала заявку на участие в программе самозанятости, чтобы расширить свой бизнес. Меморандум, подписанный между Министерством труда и социальной защиты, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана, предусматривает обеспечение наших граждан из уязвимых групп необходимым производственным и сервисным оборудованием для занятия частным предпринимательством. Цель проекта состоит в том, чтобы поддержать предпринимателей в создании малого бизнеса и расширении их существующей деятельности.

Обращающий особое внимание реализации социальных проектов такого типа и одним из первых присоединившийся к программе Самозанятости Yelo Bank по собственной инициативе взял на себя финансирование проектов нескольких участников проекта. Им были предоставлены необходимые инструменты, материалы и оборудование для дальнейшего развития своей деятельности.

В знак признательности молодой и талантливый художник подарил Yelo Bank свою картину. От имени всей семьи Yelo благодарим Кенуль за прекрасный подарок, который будет украшать один из наших офисов и желаем ей дальнейших творческих успехов