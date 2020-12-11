В Азербайджане выявлен 4 381 новый случай инфицирования COVID-19, вылечились 3 658 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 4 381 новый случай инфицирования COVID-19, вылечились 3 658, скончались 47 человек, сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 167 155 случаев заражения коронавирусом, из них 103 550 человек вылечились, 1 840 - скончались, число активных больных – 61 765.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 16 282, а в целом - 1 918 866 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)