В Азербайджане в эти выходные не будет работать общественный транспорт
БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в выходные в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане приостанавливается движение общественного транспорта.
Как сообщает в субботу Trend, общественный транспорт не будет работать в эти выходные до 06:00 14 декабря.
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