В Азербайджане в эти выходные не будет работать общественный транспорт

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в выходные в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане приостанавливается движение общественного транспорта.

Как сообщает в субботу Trend, общественный транспорт не будет работать в эти выходные до 06:00 14 декабря.