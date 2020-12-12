В Азербайджане выявлены еще 29 больных коронавирусом, покинувших места нахождения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 29 больных коронавирусом, которые покинули места своего нахождения.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, 28 из них были возвращены в места проживания, а один - помещен в больницу. В отношении 17 человек возбуждены уголовные дела.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)