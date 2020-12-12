БАКУ/Trend/ - Служащий Азербайджанскому народу и постоянно поддерживающий его, всегда будучи рядом с государством в трудные и судьбоносные дни руководство ЗАО “AzeriMed” пожертвовало 100 тысяч манат в Фонд “YAŞAT”.

Руководство ЗАО “AzeriMed” и в дальнейшем будет вкладывать всевозможные усилия и средства в Фонд “YAŞAT”, созданный по указу Главы Государства в целях поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики.