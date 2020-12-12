В рамках «InnoWeek - Недели инноваций» при поддержке Azercell ожидаются интересные мероприятия и конкурс для журналистов

БАКУ/Trend/ - Очередная «InnoWeek - Неделя инноваций» пройдет в Азербайджане с 14 по 19 декабря 2020 года. Мероприятие, которое будет проводиться в режиме онлайн, организовано по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий совместно с Программой развития ООН, Агентством по инновациям и ООО «Azercell Telecom».

В рамках мероприятия при поддержке компании Azercell среди представителей СМИ объявлен конкурс по следующим номинациям: «Лучшая передача», «Лучший телевизионный сюжет» и «Лучшая статья» об «InnoWeek - Неделе инноваций 2020». Каждый автор может подать заявку на участие только в одной номинации.

Статьи и видеоролики, подготовленные участниками конкурса, должны быть опубликованы в СМИ или попасть в эфир телевидения до 25 декабря. Ссылки на материалы следует отправлять на адрес [email protected] Вместе с материалами необходимо предоставить персональные данные об авторе (имя, фамилия, место работы и должность, контактный телефон и адрес электронной почты).

Материалы, принятые для участия в номинациях, будет оценивать жюри, результаты голосования которого будут объявлены 29 декабря. Победители будут награждены ценными призами от Azercell.