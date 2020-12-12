Не следует принимать антибиотики в профилактических целях - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Среди населения распространены такие случаи, когда вместо жаропонижающих средств принимаются антибиотики.

Об этом в субботу сказала Trend член рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

По ее словам, антибиотики - крайне тяжелые препараты, и пациентам категорически запрещается использовать их в домашних условиях без назначения врача.

"Не следует использовать антибиотики в профилактических целях. Повышенная температура тела не является показанием к их применению, прежде следует сдать анализ крови, провести другие обследования. Назначение антибиотиков должно быть обоснованным", - сказала Мустафаева.

Специалист отметила, что при необоснованном приеме антибиотиков может развиться устойчивость организма к ним.

"Поэтому, когда у таких пациентов появляется реальная потребность в антибиотиках, они уже не приносят должного результата, что чревато фатальными последствиями", - добавила Мустафаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)