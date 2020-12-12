Ведутся оценочные работы для восстановления домов, пострадавших в результате армянской агрессии - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для восстановления домов, пострадавших в результате армянской агрессии, ведутся оценочные работы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

"Все дома, пострадавшие во время войны, будут восстановлены. В настоящее время там осуществляются работы с участием нескольких структур. После решения этих вопросов будут начаты работы по восстановлению", - сказал он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)