В ближайшее время будет начата поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Ситуация с новыми вакцинами против коронавируса во всем мире обнадеживает.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала находящаяся в Гяндже глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, часть населения Великобритании уже прошла вакцинацию.

"Как известно, правительство Азербайджана также ведет переговоры с рядом стран в этом направлении, и в ближайшее время начнутся поставки вакцины. Не стоит забывать, что поставка вакцины в страну не искоренит коронавирус. Процесс вакцинации населения может занять много времени. В связи с этим важно соблюдать защитные меры", - добавила Ханде Харманджи.

(Текст: Турал Гараджаев)