В Азербайджане выявлены 4 268 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 4 085 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 268 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 4 085, скончались 43 человека, сообщили в субботу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 171 423 случая заражения коронавирусом, из них 107 635 человек вылечились, 1 883 - скончались, число активных больных – 61 905.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 19 378, а в целом - 1 938 244 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)