МВД Азербайджана об участии близких родственников в похоронах в период карантина

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана прояснило вопрос касательно близких родственниках, которым разрешено присутствовать на похоронах в период ужесточенного режима карантина.

Как сообщили в субботу в министерстве, согласно статье 19 Гражданского процессуального кодекса Азербайджана, близкими родственниками считаются дедушки, бабушки, родители, усыновители, родные и сводные братья и сестры, мужья и жены, родные и усыновленные дети, внуки.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)