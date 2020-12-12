Азербайджанские гимнастки завоевали в Польше "серебро" и "бронзу"

БАКУ /Trend/ - В столице Польши, Варшаве, прошел международный турнир "Irina Cup", сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На данном турнире азербайджанские спортсменки по художественной гимнастике завоевали две медали в многоборье.

На соревновании, выступавшая среди гимнасток 2008 года рождения, Лейли Исмаилова поднялась на вторую ступень пьедестала, а Марьям Ионис – удостоена бронзовой медали.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)