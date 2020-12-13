Азербайджан отказался от использования экспресс-тестов - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Экспресс-тесты используются во всем мире. Однако их точность ниже по сравнению с ПЦР-тестами. Об этом в воскресенье сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что Азербайджан также провел испытание этих тестов, во время которого стало ясно, что у людей с низкой вирусной нагрузкой, недавно инфицированных или находящихся на стадии выздоровления, результат данного теста оказывается негативным. А у активных пациентов с сильной температурой результат может быть положительным. По этой причине было отказано в их использовании. И теперь в нашей стране, в качестве подтверждающих, приняты ПЦР-тесты, оцененные со стороны ВОЗ как тесты высочайшего качества для обнаружения коронавируса.

Однако запрета на использование экспресс-тестов в домашних условиях нет. Это вопрос личных предпочтений. В целом такие экспресс-тесты можно использовать при многих заболеваниях.

Отмечается, что в целом ввоз любых лекарств и подобных тестов в нашу страну не входит в компетенцию Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Наталья Кочнева)