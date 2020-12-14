В Азербайджане приостановлена работа объектов общепита
БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 14 декабря по 00:00 часов 18 января 2021 года на всей территории Азербайджана приостанавливаются работа и оказание услуг во всех сферах, исключая сферы работы и услуг, установленные соответствующим постановлением Кабмина, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Торговым объектам, объектам общепита, в том числе ресторанам, кафе и чайным домам, разрешаются оказание только услуг по доставке и онлайн-продажа.
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