В Азербайджане приостановлены въезд и выезд из ряда городов и районов

БАКУ /Trend/ - Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 06:00 31 января 2021 года.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, с 00:00 часов 14 декабря по 00:00 часов 18 января 2021 года, за исключением движения транспортных средств оперативного спецназначения и автомобилей, занимающихся грузоперевозками, включая транспортные средства Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана, приостанавливается въезд-выезд на административные территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронский район, в районные центры городов Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы (за исключением сел и поселков).