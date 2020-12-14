Ограничено движение на трассе Баку-Газах
БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-восстановительными работами с сегодняшнего дня на 96-м километре автомагистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией частично ограничено движение на участке, проходящем по территории поселка Наваи Гаджигабульского района, в направлении Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение будет снято после окончания работ.
Госагентство просит водителей быть более внимательными на этом участке, соблюдать требования временных дорожных знаков.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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