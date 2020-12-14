В освобожденном от оккупации Джабраиле посажены восточные платаны (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Очередная акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и МВД прошла на территории города Джабраил, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на представителя Службы развития лесного хозяйства Мехмана Сафарова.
По его словам, в ходе акции, прошедшей с соблюдением требований карантинного режима, были посажены восточные платаны.
«В рамках осенней кампании по посадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Агдамского, Зангиланского и Губадлинского районов также были проведены соответствующие озеленительные мероприятия, посажены деревья, посеяны семена деревьев различных пород», - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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