БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3112 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 2923 человека вылечились, 44 скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 178 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 114 841 человек вылечился, 1 966 скончались, число активных больных – 62 179.

В Азербайджане проведено 1 963 348 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки сделано 10 045 тестов на COVID-19.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)