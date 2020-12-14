Бывший в плену Амин Мусаев возвращен в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат Амин Мусаев, находившийся в плену у армян, возвращен в Азербайджан.
Об этом Trend сообщила родственница Амина Мусаева Нюбар Абадова.
Она сообщила, что Амин Мусаев в настоящее время находится в госпитале в Баку. Его состояние хорошее.
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