Спецполоса для автобусов создается еще на одной бакинской улице
БАКУ /Trend/ - Спецполоса для автобусов создается еще на одной бакинской улице, сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
"В ближайшие дни на ул. Микаэля Усейнова в связи с созданием автобусной полосы будут установлены соответствующие дорожные знаки. Их нарушение влечет административную ответственность, и в отношении водителей-нарушителей будут применены штрафные санкции", - говорится в сообщении.
Отметим, что этой специально выделенной полосой могут пользоваться автобусы и оперативные транспортные средства.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Мама, я стал шехидом… - Мамедага Сафаров сражался до последней капли крови, с честью исполнив свой священный долг перед Родиной (ФОТО)
В результате армянской агрессии с 27 сентября погибли 10, ранены 16 школьников - минобразования Азербайджана
Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми примененные США против Турции односторонние санкции - Хикмет Гаджиев
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО)
Солдаты хотели вернуться на фронт даже с ранениями глаз - хирург о подвигах в Отечественной войне Азербайджана