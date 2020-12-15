Арестован директор Центральной больницы Агджабединского района (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - За незаконные действия арестован директор Центральной больницы Агджабединского района Таиров Фовзи Таир оглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Согласно информации, разоблачены незаконные действия директора и других должностных лиц публичного юридического лица «Центральная больница Агджабединского района».

"В результате проведенных безотлагательных оперативных мер в связи с незаконными действиями директора публичного юридического лица «Центральная больница Агджабединского района» Таирова Фовзи Таир оглу в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. По итогам проведенных оперативно-следственных мер было установлено, что, работая в этой должности, Таиров исполнял полномочия председателя врачебно-консультационной комиссии. Сговорившись с другими должностными лицами больницы, он с начала 2020 года до 30 ноября 2020 года через завотделом здоровья семьи Башировой Махбубы Мубариз гызы брал в кабинете взятки в размере 10 тысяч манатов за отправку документов отдельных лиц в структуры для назначения им пенсий по инвалидности, через главного бухгалтера больницы Аббасова Низами Ашраф оглу – взятки в 5 300 манатов, а также брал крупные взятки через Агаеву Фатму Джахид гызы, работавшую в регистратуре, затем делил эти деньги с лицами, с которыми заранее сговорился, тратил эти средства на личные нужды", - говорится в сообщении.