Арестован директор Центральной больницы Агджабединского района (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - За незаконные действия арестован директор Центральной больницы Агджабединского района Таиров Фовзи Таир оглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Согласно информации, разоблачены незаконные действия директора и других должностных лиц публичного юридического лица «Центральная больница Агджабединского района».

"В результате проведенных безотлагательных оперативных мер в связи с незаконными действиями директора публичного юридического лица «Центральная больница Агджабединского района» Таирова Фовзи Таир оглу в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. По итогам проведенных оперативно-следственных мер было установлено, что, работая в этой должности, Таиров исполнял полномочия председателя врачебно-консультационной комиссии. Сговорившись с другими должностными лицами больницы, он с начала 2020 года до 30 ноября 2020 года через завотделом здоровья семьи Баширову Махбубу Мубариз гызы брал в кабинете взятки в размере 10 тысяч манатов за отправку документов отдельных лиц в структуры для назначения им пенсий по инвалидности, через главного бухгалтера больницы Аббасова Низами Ашраф оглу – взятки в 5 300 манатов, а также брал крупные взятки через Агаеву Фатму Джахид гызы, работавшую в регистратуре. Затем он делил эти деньги с лицами, с которыми находился в предварительном сговоре, и тратил эти средства на личные нужды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обыска в рабочем кабинете и автомобиле Таирова сотрудники Главного управления обнаружили и изъяли в качестве доказательств социальные карты, денежные средства и блокноты с различными записями.

Фовзи Таирову предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении Таиирова избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные меры по проверке фактов злоупотребления должностными полномочиями, взяточничества в связи с заключением и продлением трудовых договоров, присвоения лекарственных средств, выделенных для больницы, а также по установлению и привлечению к ответственности лиц, участвовавших в совершении этих преступлений.

(Текст: Кямаля Сеидова)