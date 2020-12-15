Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг - Прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.

Как передает во вторник Trend, в ходе брифинга обсуждаются вопросы, связанные с вакциной от коронавируса.

Отметим, что за последние сутки в Азербайджане были выявлены 3112 случаев заражения COVID-19, вылечились 2 923, скончались 44 человека.

(Текст: Турал Гараджаев)