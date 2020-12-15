Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг - Прямая трансляция
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.
Как передает во вторник Trend, в ходе брифинга обсуждаются вопросы, связанные с вакциной от коронавируса.
Отметим, что за последние сутки в Азербайджане были выявлены 3112 случаев заражения COVID-19, вылечились 2 923, скончались 44 человека.
(Текст: Турал Гараджаев)
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