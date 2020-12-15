Ежедневно производится 400 тыс. медицинских масок – ООО «Бакинская текстильная фабрика» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рост случаев заражения коронавирусом, принудительное использование медицинских масок в закрытых помещениях и открытых местах увеличили потребность в этих защитных средствах.

Предприятие по производству медицинских масок при ООО «Бакинская текстильная фабрика» обеспечивает потребность страны, никаких проблем в производстве нет, сказала в ответ на запрос Trend глава Объединения Сакина Бабаева.

«На предприятии ежедневно производится 400 тысяч масок. В настоящее время в запасе 1 млн масок и сырьевые ресурсы для производства 8 млн защитных средств. Производственный процесс идет в полную мощность и удовлетворяет потребность даже в объеме 700-800 тысяч масок в день. Кроме того, на предприятии производятся медицинские головные уборы, комбинезоны и одноразовые хирургические фартуки, которые также необходимы»,- сказала глава Объединения.

Бабаева добавила, что если в дальнейшем потребность в масках возрастет, то для этого должен быть создан новый резервный фонд: «Естественно, это должен быть фонд, который будет создан на уровне правительства. Пока на предприятии имеется сырье для почти 10 млн масок, но на большее у нас сил не хватит. Поэтому, если в будущем появится потребность в большем количестве масок, должна быть поддержка со стороны государства».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)