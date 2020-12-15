К сожалению, мы столкнулись с новой пандемией коронавируса - Рамин Байрамлы (версия 2)

БАКУ / Trend/ - Благодаря вакцинам в мире предотвращены десятки опасных болезней. Без этих вакцин мир был бы более опасным. К сожалению, мы столкнулись с новой пандемией коронавируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.

Байрамлы отметил, что коронавирус чужд нашему организму: «Коронавирус проникает в организм через легкие, распространяясь по всему телу, деструктурируя органы. Болезнь COVİD 19 – это пандемия, и нахождение эффективного препарата против этого вируса долгий и длинный путь. Ужесточенный карантинный режим тоже тяжелый процесс с экономической точки зрения. В настоящее время самый легкий путь – вакцинация».

Он добавил, что, порой, чтобы вылечить одного пациента, 5-6 врачей рискуют своими жизнями: «Мы переживаем трудную ситуацию в связи со второй волной заболевания. Число каждодневных случаев заражения заметно выросло, пока мы справляемся с этим, но система здравоохранения имеет лимиты, поэтому стараемся применить процесс вакцинации».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)