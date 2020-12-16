Завершаются работы на Площади Карабахских Скакунов Baku White City (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В период победы Азербайджана в Отечественной войне в Baku White City завершаются работы на Площади Карабахских Скакунов, что придает открытию площади особый смысл.

В рамках проектов дорог и инфраструктуры Baku White City на сегодняшний день Государственным Агентством Автомобильных Дорог Азербайджана ведутся работы для сдачи в эксплуатацию 7 дорог различной протяженности.

Соответствующими службами по городским коммуникациям была проделана масштабная работа для обеспечения выхода сети дорог, идущих из Центрального Паркового квартала, состоящего из жилых, административных, торговых, офисных зданий, школ и озелененных территорий, к проспекту Бабека.

Водопроводные линии диаметром 500 мм, газопроводные линии высокого и среднего давления диаметром 400 мм, линия электропередачи напряжением 35 кВ были перенесены с проспекта Бабека и приведены в соответствие с проектом Baku White City.

Завершающий этап работ проводится Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, Бакинским транспортным агентством, Службой «Безопасный Город» Министерства внутренних дел, ОАО «АЗЕРСУ», ОАО «АЗЕРИШЫГ», ПО «АЗЕРИГАЗ», Дельта Телеком и ООО УлТел. Обеспечиваются пандусы для колясок, защитные болларды, камеры безопасности, системы водоснабжения, сточных и дождевых вод, подача газа, а также каналы электроснабжения и кабелей телекоммуникации.

Площадь Карабахских Скакунов на одноименной центральной улице спроектирована как 2-километровый беспрепятственный пешеходный променад с проспекта Бабека на севере, через Площадь Карабахских Скакунов, Площадь Фонтанов, по пешеходному мосту через проспект Нобеля до приморского бульвара White City. Открытие улицы обеспечит дополнительный удобный доступ сети дорог White City к проспекту Бабека.

На 4-полосной улице протяженностью 470 и шириной 37 метров спланировано организованное передвижение пешеходов и автомобилей - в соответствии с требованиями проекта White City на улице для беспрепятственного пешего передвижения обеспечиваются пандусы и возвышенные переходы, названия улиц дублируются на выложенных в особом стиле тротуарах шириной 6 метров, обустроены зоны зеленых насаждений, устанавливаются дорожные указатели и карты для ориентировки жителей и гостей города, велосипедные стоянки, а также контейнеры для отходов и скамейки.

Вдоль дороги для пешеходов разбит зеленый сквер и обустроена автостоянка. Улица выходит на проспект Бабека на севере и Центральному Парку на юге. Площадь Карабахских Скакунов, находящаяся в центре улицы, украшена продуманным ландшафтом из вечнозеленых деревьев.

Проект Baku White City реализуется в рамках утвержденного Президентом Азербайджана «Комплексного плана мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджане на 2006-2010 годы». Baku White City как современный экологический градостроительный проект удостоен международных и местных наград, в том числе в номинации «Самый лучший будущий проект Центральной и Западной Азии» на конкурсе MIPIM Asia Awards 2011 в Гонконге, также удостоен различных наград таких, как «Самый лучший градостроительный проект» на выставке “Cityscape Global” в Дубае и ряде других выставок.

В сданных кварталах Baku White City тысячи жителей уже проживают в качественной и современной городской среде. Проектируемые и построенные здесь здания, парки и общественные места продолжают вносить свой вклад в современный архитектурный облик города Баку.